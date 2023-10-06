سجل المواجهات المباشرة بين أتلتيك بيلباو والميريا في الدوري الأسباني

سيكون ملعب سان ماميس بمدينة بيلباومسرحا لمباراة افتتاح الجولة التاسعة للدوري الأسباني بين اتلتيك بيلباو و الميريا وذلك في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



يدخل فريق اتلتيك بيلباو المباراة وعينه على النقاط الثلاث في محاولة لاقتحام المربع الذهبي للدوري حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 14 نقطة والفوز سيرفر رصيده الى 17 نقطة يتفوق بها على صاحب المركز الرابع اتلتيكو مدريد حيث نجح أتلتيك بيلباو في جمع 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين و هزيمتين وكانت خسارته الاولى من ستة مباريات فب الدوري الأسباني امام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل لاشىء فيما يسعى الميريا للخروج من دوامة الهزائم والمركز الاخير في الليجا برصيدثلاث نقاط من ثلاث تعادلات و خمس هزائم ودون اي فوز على الإطلاق.

تاريخ مواجهات اتلتيك بيلباو مع الميريا

التقى اتلتيك بيلباو مع الميريا عبر تاريخهما في 14 مباراة فاز اتلتيك بيلباو في 9 مباريات وتعادلا في 3 مباريات بينما فاز الميريا مباراتين فقط وسجل اتلتيك بيلباو 31 هدفا بينما سجل الميريا 13 هدفا.

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب اتلتيك بيلباو فقد بلغت سبعة مباريات فاز اتلتيك بيلباو في خمس مباريات بينما تعادلا في مباراة وفاز الميريا في مباراة وسجل اتلتيك بيلباو 19 هدفا بينما يحل الميريا 7 أهداف.

سجل المواجهات العشر الأخيرة المباشرة بين اتلتيك بيلباو والميريا



29 نوفمبر 2009 الميريا - اتلتيك بيلباو : 1 / 4

11 ابريل 2010 اتلتيك بيلباو - الميريا : 4 / 1

13 نوفمبر 2010 اتلتيك بيلباو - الميريا : 1 / 0

5 ابريل 2011 الميريا - اتلتيك بيلباو : 1 / 3

اتلتيك بيلباو - الميريا :6 / 1

الميريا - اتلتيك بيلباو : 0 / 0

الميريا - اتلتيك بيلباو : 0 / 1

اتلتيك بيلباو - الميريا : 2 / 1

اتلتيك بيلباو - الميريا : 4 / 0

الميريا - اتلتيك بيلباو : 0 / 2