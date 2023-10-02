أتلتيكو مدريد يهزم قادش بثلاثة في الدوري الاسباني

حقق الفريق الكروي بنادي أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على نظيره فريق قادش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

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وجاءت أهداف الفوز لاتلتيكو مدريد بأقدام أنخيل كوريا " هدفين " ، ناهويل مولينا في الدقيقتين 32 ، 46 ، 66 من عمر المباراة.

فيما جاء هدفين قادش عن طريق لوكاس بيريز ، روجر مارتي في الدقيقتين 12 و 27.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة الـ16 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما يأتي قادش في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.