وفد اتحاد الصحفيين العرب يتفقد مركز التدريب بنقابة الصحفيين المصريين

تفقد وفد اتحاد الصحفيين العرب مركز التدريب بالنقابة، للاطلاع على ما يضمه من إمكانات تتيح لكل الصحفيين العرب الاستفادة منها، كما تفقدوا معرض "الصحافة المصرية فى ساحة الشرف"، الذى أعدته النقابة فى بهو المبنى لتوثيق دور المحررين العسكريين في المعركة.

واستضافت نقابة الصحفيين وفدا رفيع المستوى من اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد، وضم ممثلين للأمانة العامة للاتحاد، ونقباء يمثلون ١٠ دول عربية للمشاركة فى احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

نقيب الصحفيين خلال استقبال وفد الصحفيين العرب

وشارك الوفد فى احتفال القوات المسلحة والندوة التثقيفية، التى نظمتها مساء الأربعاء الماضى، وأعقبها فى اليوم التالى اجتماع تشاورىللأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة اللامى، وحضره خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وعُقد بنقابةالصحفيين، وحضره ممثلون عن المغرب، والسعودية، والكويت، وعمان، والأردن، وموريتانيا، والسودان، والصومال، ولبنان.