الزمالك يلتقي البنك الأهلي تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري العام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، ثالث مبارياته أمام نظيره البنك الاهلي، في الجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، لقاء الجولة الثالثة الذى يجمع الزمالك والبنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

وتعثر الزمالك في أول مباراتين بالتعادل مع بيراميدز 2ـ 2، والمقاولون العرب 1 ـ 1، منذ انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد نقطتين، فيما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر لطاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه هاني خيري مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، ومحمد الغازي حكم رابع، بجانب صبحي العمراوي حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.