مودرن فيوتشر يواجه طلائع الجيش تحت شعار البحث عن العلامة الكاملة بالدوري

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر أمام نظيره طلائع الجيش، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم ، فى المواجهة التى تجمع الفريقين باستاد جهاز الرياضة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الممتاز.



ويدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، والتعادل أمام إنبي، فيما يحتل المركز الرابع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، يخوض فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر المباراة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول جولتين على فاركو والداخلية، بينما يتواجد في المركز الأول في ترتيب جدول الدورى برصيد 6 نقاط.

فيوتشر في بطولة السوبر المصري

وضمن فريق مودرن فيوتشر المشاركة في بطولة السوبر المصري، بصفته رابع الدوري المصري، بدلًا من بطل كأس مصر الذي سيكون أحد الفرق المشاركة فعليًا في السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويشارك في البطولة كل من بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين أخريين سيتم اختيار فريقاً بناء على مركزه في الدوري.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، خلال الفترة من 23 وحتى 28 ديسمبر القادم، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.