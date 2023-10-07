موعد مباراة الداخلية والمصري البورسعيدي في الدوري والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا الداخلية ونظيره المصري البورسعيدي،عصر اليوم، فى المباراة التى تجمعهما باستاد برج العرب فى مدينة الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 3 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الداخلية و المصري البورسعيدي في الدوري

ويلتقي فريق الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، فى إطار الجولة الـ 3 التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب فى مدينة الإسكندرية،ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والداخلية فى الدوري

وتذاع مباراة المصري والداخلية فى الدوري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بشكل حصري.

وتعرض فريق الداخلية للخسارة على يد مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزا مهما على فاركو بهدف نظيف بذات الجولة.

ويتواجد فريق الداخلية بالمركز التاسع فى ترتيب جدول المسابقة، برصيد 3 نقاط، فيما يخوض نظيره المصري مباراة اليوم في المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



ـ الداخلية و المصري البورسعيدي في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

ـ طلائع الجيش و مودرن فيوتشر الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية

ـ البنك الأهلي والزمالك الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.