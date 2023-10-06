الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:26 م 10/6/2023 9:26:52 PM

هل كانت الإطاحة بمكارثى رد فعل مبالغاً فيه ومثيراً للقلق و«أنانياً» و«سيئًا لأمريكا» كما يرى البعض. أم أنه من المناسب أن تنتهى رئاسة النائب كيفن مكارثى الفوضوية المصغرة بفشله؟؛ بينما كان مكارثى (الجمهورى من كاليفورنيا) يراقب بلا حول ولا قوة.

مزق الحزب الجمهورى بزعامة كيفن مكارثى نفسه إلى أشلاء. والآن بعد أن خرج نمر تجمع الحرية من قفصه، فإنه لن يكتفى بأكل وجوه الجمهوريين فحسب. سيحتاج الديمقراطيون إلى استخدام كل نفوذهم المكتشفة حديثاً لضمان ألا يكون رئيس مجلس النواب القادم هو الأخير فى أمريكا.

لقد سيطر الجمهوريون على مجلس النواب لمدة ثمانية أشهر قصيرة ولكنها مرهقة. وحتى بمعايير الفوضى المتواصلة فى مجلس النواب الجمهورى، فإن الإطاحة غير المسبوقة بمكارثى كانت متميزة. لقد كشفت الخطب اللاذعة فى كثير من الأحيان من جانب الفصائل المؤيدة والمعارضة لمكارثى عن حزب غارق فى ثورته الثقافية، حتى إن خط الأفق للحكم العقلانى لم يعد موجوداً.

تماماً مثل العديد من الثورات الثقافية التى سبقتها، فازت حركة MAGA (اختصار لشعار دونالد ترامب الانتخابى) ومكارثى بمنصب المتحدث عن طريق استرضائها. والآن أصبح كرسى رئيس مجلس النواب شاغراً- وهى شهادة مناسبة على الحركة السياسية التى أمضت معظم العام الماضى فى نقل أمريكا من أزمة داخلية يمكن تجنبها إلى أخرى. كما أنه لا يترك أى مجال للشك حول مدى عمق دمج حركة MAGA مع الحزب الجمهورى الأوسع. ويكمل سقوط مكارثى هذا الاندماج الكئيب. والآن أصبح المتطرفون يملكون عجلة القيادة.

من الواضح أن الحزب الجمهورى المؤسسى يشعر بالقلق بشأن ما سيأتى بعد ذلك. خلال ساعة من المواجهة حول الاقتراح، حذر المدافعون عن مكارثى مرارا وتكرارا من أن زملاءهم اليمينيين المتطرفين كانوا يزرعون الفوضى التشريعية.

وفى الحقيقة التصويت نقطة تحول حاسمة فى التاريخ. لحظة سريالية بالنسبة لمكارثى، الذى كان جالسا بصمت فى قاعة مجلس النواب، ليدرك أن رئاسته الفاشلة ستصبح قريبا مرادفا لتحذيرات رهيبة من الانحدار الوطنى الوشيك. وربما يكون عزاؤه الوحيد هو معرفة أن الأمور سوف تزداد سوءا من الآن فصاعدا.

ومن يدخل إلى مكتب رئيس مجلس النواب سيرث نفس الواقع القاسى الذى أدى إلى الإطاحة بمكارثى. والفارق الوحيد هو أن خليفة مكارثى سوف يتمتع بقدر أقل من النفوذ التفاوضى ضد تجمع الحرية فى مجلس النواب القادر على إقالة رئيس مجلس النواب غير المتعاون متى شاء. وهذا قدر هائل من السلطة، وقد أثبت عضو التجمع النائب مات جايتز أنه قادر على استخدامها بفاعلية، بمساعدة هامش الحزب الجمهورى الضئيل فى مجلس النواب. من قد يكون هذا الشخص السيئ الحظ. بالطبع رئيس مجلس النواب لا يحتاج بالضرورة إلى أن يكون عضواً فى الكونجرس. وفى غضون ساعات، بدأت عبارة «ترشيح ترامب» رائجة على موقع X، تويتر سابقاً.

لقد استغرق الأمر من الجمهوريين 15 ورقة اقتراع لانتخاب مكارثى فى يناير، عندما كان العناد الشامل لتجمع الحرية فى مجلس النواب لا يزال فى دائرة الضوء. الآن يمكن أن تؤدى إعادة انتخابهم إلى عرقلة عمل مجلس النواب لأيام أو حتى أسابيع، حيث يخوض حزب فى حرب مع نفسه معارك لتعيين رئيس صورى يرغب فى اللعب مع متطرفى الحزب. ومن ناحية أخرى، سوف يجلس الشعب الأمريكى فى الصف الأول فى كرنفال حقيقى للخلل الوظيفى الجمهورى، مع ظهور التهديد بإغلاق الحكومة مرة أخرى فى نوفمبر.