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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور البلشي والزناتي.. تسليم تأشيرات بعثة الصحفيين قبل سفرها للأراضي المقدسة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

نظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوجهة للأراضي المقدسة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى وحسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة. 

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واستضافت اللجنة خلال الاحتفالية الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف لشرح المناسك للزملاء والرد على استفساراتهم والتعرف علي تفاصيل البرنامج المقرر خلال الرحلة. 

وفي كلمته لهم أعرب النقيب البلشى، عن جهود النقابة من خلال لجنة الحج والعمرة لتقديم كل التيسيرات المتاحة لخدمة الزملاء خلال الرحلة والعمل علي راحتهم 

وأوضح الزناتى، أن النقابة قد انهت اجراءات منح التأشيرات التي قررتها السفارة السعودية لكل الزملاء الذين تقدموا إليها لهذا العام بالإضافة الي الرحلة التي نظمتها بنفسها بأسعار أقل بكثير بالمقارنة بمثيلاتها من البرامج خارج النقابة. 

وفي نهاية اللقاء قام الزناتي بتسليم التأشيرات والهدايا الرمزية لحجاج بعثة النقابة متمنيا لهم العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.
 

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