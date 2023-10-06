صدام قوي للأندية المصرية.. مواعيد المشاركات فى البطولات الإفريقية
أوقعت قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر فى صدام قوي بعد إجراء القرعة التي أستضافتها مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا وأسفرت عن المجموعات الآتية:
دوري الابطال الافريقية
المجموعة الأولى
بيراميدز المصري
نواذيبو موريتانيا
مازيمبي الكونغولي
صنداونز الجنوب أفريقي
مواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال
الجولة الأولى : بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023
الجولة الثانية : نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023
الجولة الثالثة : صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة : بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023
الجولة الخامسة : مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024
الجولة السادسة : بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024
المجموعة الرابعة
الأهلي المصري
ميدياما الغاني
يانج أفريكانز التنزاني
شباب بلوزداد الجزائري
مباريات الأهلي في دوري الأبطال:
الجولة الأولى : الأهلي × ميدياما الغاني - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023
الجولة الثانية : يانج افريكانز × الأهلي - خارج مصر - 1-2 ديسمبر 2023
الجولة الثالثة : الأهلي × شباب بلوزداد - داخل مصر - 8-9 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة : شباب بلوزداد × الأهلي - خارج مصر - ( في حال وصول الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية تؤجل المباراة المقرر إقامتها 19 ديسمبر لوقت لاحق يحدده الكاف )
الجولة الخامسة : ميدياما الغاني × الأهلي - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024
الجولة السادسة : الأهلي × يانج افريكانز - داخل مصر - 1-2 مارس 2024
نتيجة قرعة دور المجموعتين من الكونفدرالية الإفريقية كالآتي:-
المجموعة الأولى:
اتحاد العاصمة الجزائري.
فيوتشر.
سوبر سبورت الجنوب إفريقي.
الهلال الليبي.
مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في دور المجموعات
الجولة الأولي : فيوتشر - سوبر سبورت الجنوب إفريقي يوم 26 نوفمبر .
الجولة الثانية : الهلال الليبي - فيوتشر يوم 3 ديسمبر.
الجولة الثالثة : اتحاد العاصمة الجزائري- فيوتشر يوم 10 ديسمبر
الجولة الرابعة : فيوتشر - اتحاد العاصمة الجزائري يوم 20 ديسمبر.
الجولة الخامسة : سوبر سبورت الجنوب إفريقي - فيوتشر يوم 25 فبراير .
الجولة السادسة: فيوتشر - الهلال الليبي يوم 3 مارس.
المجموعة الثانية:
الزمالك.
ساجرادا الأنجولي.
سوار الغيني.
أبوسليم الليبي.
مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية:
الجولة الأولي : 26 نوفمبر.
الجولة الثانية : 3 ديسمبر.
الجولة الثالثة : 10 ديسمبر.
الجولة الرابعة : 20 ديسمبر.
الجولة الخامسة : 25 فبراير 2024.
الجولة السادسة: 3 مارس 2024.
تصنيف فرق الكونفدرالية الإفريقية:
التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.
التصنيف الثاني: فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرا الأنجولي، ديابل نوار الكونغولي.
التصنيف الثالث: أبوسليم الليبي، لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني.
التصنيف الرابع: الهلال الليبي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي، سيخوخون الجنوب إفريقي.