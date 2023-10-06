مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 المتأهلة من الأدوار التمهيدية بالمسابقة وعلى رأسها ناديي الأهلي وبيراميدز.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما الغاني، بينما وقع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى والتي تضم فرق صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

مباريات الأهلي في دوري الأبطال:

الجولة الأولى : الأهلي × ميدياما الغاني - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية : يانج افريكانز × الأهلي - خارج مصر - 1-2 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة : الأهلي × شباب بلوزداد - داخل مصر - 8-9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة : شباب بلوزداد × الأهلي - خارج مصر - ( في حال وصول الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية تؤجل المباراة المقرر إقامتها 19 ديسمبر لوقت لاحق يحدده الكاف )

الجولة الخامسة : ميدياما الغاني × الأهلي - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة : الأهلي × يانج افريكانز - داخل مصر - 1-2 مارس 2024