نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في مجموعة متكافئة

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 المتأهلة من الأدوار التمهيدية بالمسابقة وأسفرت عن المجموعات الآتية:

قرعة دوري الأبطال الأفريقي

المجموعة الأولى

بيراميدز المصري

نواذيبو موريتانيا

مازيمبي الكونغولي

صنداونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثانية

جوانينج جالاكسي

أسيك ميموزا الإيفواري

سيمبا التنزاني

الوداد الرياضي المغربي

المجموعة الثالثة

النجم الساحلي التونسي

الهلال السوداني

بترو أتليتكو الأنجولي

الترجي التونسي

المجموعة الرابعة

الأهلي المصري

ميدياما الغاني

يانج أفريكانز التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري