الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في مجموعة متكافئة

بوابة الوفد الإلكترونية

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 المتأهلة من الأدوار التمهيدية بالمسابقة وأسفرت عن المجموعات الآتية:

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مجموعة متوازنة لـ الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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محاضرة بالفيديو ليد الأهلي قبل مواحهة بي إم سي بنصف نهائي بطولة إفريقيا

قرعة دوري الأبطال الأفريقي

المجموعة الأولى

بيراميدز المصري

نواذيبو موريتانيا

مازيمبي الكونغولي

صنداونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثانية

جوانينج جالاكسي

أسيك ميموزا الإيفواري

سيمبا التنزاني

الوداد الرياضي المغربي

المجموعة الثالثة

النجم الساحلي التونسي

الهلال السوداني

بترو أتليتكو الأنجولي

الترجي التونسي

المجموعة الرابعة

الأهلي المصري

ميدياما الغاني

يانج أفريكانز التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

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