محاضرة بالفيديو ليد الأهلي قبل مواحهة بي إم سي بنصف نهائي بطولة إفريقيا

عثد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، محاضرة ڤيديو مع اللاعبين بفندق الإقامة؛ استعدادا لخوض مباراة بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو برازافيل.

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وشهدت المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف وطريقة الأداء لفريق بي إم سى، مع عرض لقطات مجمعة من مباراة الأهلي السابقة لتلافي الأخطاء، بالإضافة إلى التعليمات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المباراة وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.