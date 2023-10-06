سيارة ملاكي تنهي حياة شاب بالشرقية

شهد طريق بلبيس - شبرا النخلة، نطاق محافظة الشرقية، مصرع شاب، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، بطريق بلبيس - شبرا النخلة، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " محمد ف إ "40 سنة مقيم شبرا النخلة نطاق مركز بلبيس.

وجرى الدفع بسيار إسعاف ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى.

تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.