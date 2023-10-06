بثنائية مابولولو.. الاتحاد يتعادل مع الجونة في مباراة مثيرة بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الاتحاد والجونة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل أحمد بلحاج هدفي الجونة في الدقائق 13 و 50 من عمر اللقاء، بينما سجل هدفي الاتحاد النجم الأنجولي جوب مابولولو، جاء الأول في الدقيقة 71 بطريقة رائعة بعدما تلقى تمريرة سحرية عالية من خط الوسط، ليقفز لها اللاعب على طريقة "لاعبي الكاراتيه" ويضعها من لمسة واحدة من أعلى حارس الجونة الذي كان متقدمًا عدة خطوات عن المرمى.

بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان ، محمود شبانة، سيف تقا، مصطفي ابراهيم، موور ساليفو، كريم الديب، زغلول الدسوقي، خالد الغندور، بنجامين بواتينج، أحمد عيد، مابولولو.

بهذا التعادل رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز السابع في بطولة الدوري، بفارق الأهداف عن بيراميدز والمحلة أصحاب المركزين الخامس والسادس بنفس رصيد النقاط، بينما ارتفع رصيد فريق الجونة إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث عشر بالدوري.