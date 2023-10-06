الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

الدوري المصري

انتهت مجريات الشوط الأول بتقدم الجونة على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المواجهة التى تجمع الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف التقدم للجونة اللاعب أحمد بلحاج من ضربة جزاء في الدقيقة 13 في شباك الاتحاد.

ويدخل الأتحاد السكندري مباراة اليوم وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة والقناة الناقلة

وانطلقت صافرة مباراة الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، والتي تذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح، أحمد ياسين، سيف تقا، محمود شبانة، عمرو صالح، هاني الطامي، كريم الديب، مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، أحمد عيد، رجب عمران، عمر الوحش، بيكالي أوبامي، زغلول الدسوقي.

خط الهجوم: أحمد عادل 'ميسي'، كريستوفاو مابولولو، بنجامين بواتينج.