شاهد.. هدف مابولولو العالمي في مباراة الاتحاد والجونة اليوم

سجل النجم الأنجولي مابولولو لاعب فريق الاتحاد هدفًا سينيمائيًا في مباراة فريقه أمام الجونة والتي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف بطريقة رائعة من النجم الأنجولي الذي تلقى تمريرة عالية من خط الوسط، ليقفز لها اللاعب على طريقة "أبطال الكاراتيه" ويضعها من لمسة واحدة من أعلى حارس الجونة الذي كان متقدم خطوات عدة عن المرمى.

شاهد هد مابولولو في شباك الجونة

جاء الهدف في الدقيقة 71 من عمر المباراة ليعيد اللاعب جوب مابولولو إلى المباراة وتصبح النتيجة 2-1 لفريق الجونة، بينما سجل أحمد بلحاج هدفي الأخير في الدقائق 13 و 50 من عمر اللقاء.

بدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان ، محمود شبانة، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، موور ساليفو، كريم الديب، زغلول الدسوقي، خالد الغندور، بنجامين بواتينج، أحمد عيد، مابولولو.