أحمد عبدالحليم: دوري المحترفين عجيب.. 3 مدربين رحلوا ومازلنا في الجولة الثانية

تحدث نجم الزمالك السابق أحمد عبدالحليم، عن رأيه في بطولة دوري المحترفين والتي تقام لأول مرة هذا الموسم في الكرة المصرية.

وقال عبدالحليم في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس"، إن هناك ظاهر تغيير مدربين رغم أننا مازلنا في الجولة الثانية من الدوري.

وأضاف، أن المشكلة ليست في المدرب بل في اللاعبين حيث هناك أنديه رحلت منها لاعبين ولم يستطيعون التعاقد مع بدلاء.

وأكمل، أهم شيء في كرة القدم هي اللاعبين ونوعية اللاعبين، الذي يستطيع صناعة الفارق مع فريقه.

وتابع، أن نادي النجوم من أسرع الأندية في مصر في تغيير الأجهزة الفنية، ولا يصح أن يتم إقالة جهاز فني بعد مباراتين فقط.