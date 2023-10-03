قائمة طنطا لمباراة أبو قير للاسمدة في دوري المحترفين

أعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، عن القائمة المستدعاه لمباراة أبو قير للأسمدة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد أبو قير الاسمدة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين .

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قائمة طنطا لمباراة أبو قير الأسمدة

احمد ربيع الشيخ، احمد شوقي موسي، مصطفي الكومي "حراس مرمي"، ميدو جمال، حسام غالي، محمد سمير الحسيني، احمد علي، محمد مصطفي حموشة، احمد حسني، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد عبدالهادي، فارس طارق، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، محمد رمضان، نانا انتوي، اسامة النجار، حسون محمد، نصر عبدالرازق، محمد محسن شيكا، شهاب فتحي.

موعد مباراة طنطا لمباراة ابو قير الأسمدة

تبدأ مباراة مساء اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات.