كما انفردت الوفد.. السعودية تقرر زيادة المحترفين وخطوة واحدة على التطبيق

فتحت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الرياضة ورابطة أندية دوري المحترفين مع صندوق الاستثمار، ملعب زيادة عدد أجانب دوري روشن السعودي للمحترفين، في خطة الوصول والدعم للوصول بملف الكرة للعالمية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

السعودية على بعد خطوة واحدة من زيادة المحترفين

انفردت بوابة الوفد الإلكترونية في وقت سابق قبل شهرين ونصف تقريبًا بزيادة أجانب دوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل، والذي سيكون بشكل تدريجي من خلال دعم الاندية بلاعب واحد ثم الزيادة للاعبين في المرحلة التي تليها.

شهدت الساعات الأخيره موافقة من أندية صندوق الاستثمار و وزارة الرياضة السعودية بالتصويت على زيادة عدد لمحترفين في صفوف كل فريق إلى 9 أجانب، في انتظار مناقشة الأمر مع رابطة أندية دوري المحترفين للحصول على الموافقة الاخيره منهم قبل التنفيذ الرسمي للخطة.

ومن خلال اجتماع بين كافة الأطراف المعنية سيصدر قرار رسمي باعتماد زيادة عدد أجانب الدوري السعودي، وتطبيقه سيكون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو تأجيل الأمر لبداية الموسم المقبل 2024 – 2025، وذلك بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه.

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