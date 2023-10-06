كوريا الجنوبية والسعودية تناقشان تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العلوم والتكنولوجيا

بحثت المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(ICT).



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب "أن زير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لي جونغ-هو ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة شددا على أهمية الابتكار الرقمي والتعاون العالمي، وناقشا، خلال المحادثات، سبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2019، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، حسبما ذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعرب لي عن أمله في مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية في مشروع مدينة "نيوم" في السعودية، وطلب إيلاء الاهتمام حتى يمكن تعزيز التعاون بين البلدين بسلاسة في المستقبل من أجل التطوير المشترك للتقنيات المبتكرة والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما طلب أيضا التعاون لدخول أجهزة العلاج الرقمية التي طورتها الشركات الكورية الجنوبية، إلى السوق السعودية.

وقال "لي" إن كوريا الجنوبية تستعد لإنشاء جناحها في مجال حماية المعلومات خلال معرض التكنولوجيا "LEAP2024" الذي ستستضيفه السعودية. وبدوره، تعهد الوزير عبدالله بتقديم الدعم لإنشاء جناح كوريا.

وقالت الوزارة إن رئيس الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات هوانغ جونغ-سونغ حضر المحادثات أيضا بناء على طلب من الجانب السعودي، وناقش الجانب السعودي مع الوكالة طرق التعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات، وتدريب الموارد البشرية.

وقال "لي" إنه يمكن للسعودية التي تستعد لعصر ما بعد النفط على أساس الابتكار العلمي والتحول الرقمي، وكوريا الجنوبية التي تبرز باعتبارها الدولة الأكثر ابتكارا في العالم استنادا إلى تكنولوجيا العلوم وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الممتازة، أن تكونا شريكتين جيدتين لبعضهما البعض، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا، والمعلومات والاتصالات بين البلدين.

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