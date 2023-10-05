وزارة الصحة السعودية تفتح باب التقديم على وظائفها اليوم

فتحت وزارة الصحة السعودية باب التقديم على وظائفها الشاغرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك اليوم الخميس الموافق 20 ربيع أول 1445/ 5 اكتوبر 2023م، في تخصص طب الأسنان.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، عن توافر وظائف لحاملي شهادة البكالوريوس في تخصص طبيب مقيم أسنان، على أن يبدأ التقديم على الوظائف يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة عشرة أيام.

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

وأوضحت الوزارة أن التقديم على وظيفة طبيب مقيم أسنان يتم عبر بوابة التوظيف عبر الرابط التالي..

https://t.co/yUa5Mn8KWV

ودعت الوزارة عبر بوابة التوظيف كل الراغبين في التقديم على وظائفها المعلنة الاطلاع على شروط الوظائف قبل التسجيل بها.

واشترطت وزارة الصحة السعودية للتقديم على وظيفة طبيب مقيم أسنان التالي:

شروط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل البكالوريوس. أن يكون المتقدم لديه شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">الصحة تعلن عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طبيب مقيم أسنان، والتقديم سيكون متاحاً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي:<a href="https://t.co/yUa5Mn8KWV">https://t.co/yUa5Mn8KWV</a> <a href="https://t.co/YLGjlrhUE7">pic.twitter.com/YLGjlrhUE7</a></p>— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) <a href="https://twitter.com/SaudiMOH/status/1709639521875243435?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>