أرقام ديربي جدة..غراب والسومة الأكثر تهديفًا وحمدالله صاحب الهاترك الوحيد

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الجمعة المباراة المرتقبة والمثيرة والتي ستجمع بين الاتحاد والأهلي في الديربي الأشهر بتاريخ مسابقة دوري روشن السعودي.

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دائما ما تشهد مباريات ديربي جدة العديد من الأهداف والأرقام والإحصائيات التي تزيد من قيمة وأهيمة اللقاء، والذي من المقرر أن يعود للمسابقة من جديد بعد غياب الموسم الماضي بسبب هبوط الراقي لدوري يلو.

السومة الأكثر تهديفيًا بتاريخ مواجهات ديربي جدة

ويتربع سعيد غراب مهاجم اتحاد جدة والأهلي السابق على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في ديربي جدة، برصيد 17 هدفا، يليه النجم حسام أبوداود والذي سجل 14 هدفا بمباريات الفريقين.

أما السوري عمر السومة نجم أهلي جدة السابق وفريق العربي الكويتي يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي ديربي جدة، حيث نجح في هز شباك العميد بـ11 هدفا في مسابقة دوري روشن السعودي.

حمدالله صاحب الهاترك الأخير بديربي جدة

ويمتلك النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله رقم مميز في تاريخ مواجهات ديربي جدة، حيث يعتبر اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل الهاترك في المواجهات المباشرة بينهما.

وسجل حمدالله هاتريك في ديربي موسم 2022 والذي أنتهي بفوز العميد بنتيجة 4-3، وهبط الأهلي بعدها إلى دوري الدرجة الأولى.

موعد مباراة ديربي جدة بين الأتحاد والأهلي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد أمام أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي



وتذاع مباراة الدربي بشكل حصري عبر قناة SSC 1 HD السعودية المشفرة وذلك بصوت المعلق فهد العتيبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد



التقى الاتحاد والأهلي 94 مرة في تاريخ مسابقة الدوري السعودي، وسجل الاتحاد 33 انتصارًا، مقابل 30 فوزًا لصالح الأهلي، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين، وسجل الاتحاد 135 هدفًا مقابل 129 زيارة أهلاوية للشباك على مستوى مواجهات الدوري السعودي منذ ظهوره للنور.

ويحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة قي المركز السادس برصيد 16 نقطة.