شاهد مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر الأن ديربي جدة 

يترقب عشاق وجماهير الكرة السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد مع بنظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.



موعد مباراة ديربي جدة بين الأتحاد والأهلي





ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد أمام أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.





تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

التقى الاتحاد والأهلي 94 مرة في التاريخه بمسابقة الدوري السعودي، وسجل الاتحاد 33 انتصارًا، مقابل 30 فوزًا لصالح الأهلي، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين، وسجل الاتحاد 135 هدفًا مقابل 129 زيارة أهلاوية للشباك على مستوى مواجهات الدوري السعودي منذ ظهوره للنور.



ويحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة قي المركز السادس برصيد 16 نقطة.



ديربي جدة سيكون هذه المرة بطابع مختلف مدجج بالنجوم العالمية على رأسهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو لاعبي الاتحاد، فيما يتسلح أهلي جدة بـ روبيرتو فيرمينو، ورياض محرز، و آلان سانت ماكسيمين.



النجوم العالمية:



كما يملك الاتحاد رومارينيو، ولويس فيليبي، وجوتا، فيما يتواجد في صفوف الأهلي الموهبة الإسبانية جابري فيجا، مرياح ديميرال، وإيبانز، وفرانك كيسي، وإدوارد ميندي.



كانت آخر مواجهتين جمعت الأهلي والاتحاد قبل هبوط الأول إلى دوري يلو، بفوز العميد بهدفين نظيفين، ذهابا، و4-3 إيابا ذلك في موسم 2021-2022.



ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك 19 نقطة فيما يأتي الأهلي سابعا ويملك 16 نقطة.

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