الأهلي والاتحاد..عودة ديربي جدة بعد غياب بطابع العالمية

يعود ديربي جدة بعد غياب من جديد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بين الأهلي والاتحاد والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في القمة الجولة التاسعة ضمن منافسات المسابقة.

وعاد أهلي جدة إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد غيابه للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

فشل الأهلي في تحقيق الإنتصار على الاتحاد منذ 3 سنوات في مباراة ديربي جدة، بعدما حقق الراقي آخر انتصار على ملعب الجوهرة المشعة في موسم 2019-2020 بنتيجة هدفين لهدف.

ديربي جدة سيكون هذه المرة بطابع مختلف مدجج بالنجوم العالمية على رأسهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو لاعبي الاتحاد، فيما يتسلح أهلي جدة بـ روبيرتو فيرمينو، ورياض محرز، و آلان سانت ماكسيمين.



النجوم العالمية:



كما يملك الاتحاد رومارينيو، ولويس فيليبي، وجوتا، فيما يتواجد في صفوف الأهلي الموهبة الإسبانية جابري فيجا، مرياح ديميرال، وإيبانز، وفرانك كيسي، وإدوارد ميندي.



كانت آخر مواجهتين جمعت الأهلي والاتحاد قبل هبوط الأول إلى دوري يلو، بفوز العميد بهدفين نظيفين، ذهابا، و4-3 إيابا ذلك في موسم 2021-2022.



ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك 19 نقطة فيما يأتي الأهلي سابعا ويملك 16 نقطة.