مطر: تواصل مستمر مع منسق أكبر جالية مصرية بالخارج استعدادًا للانتخابات الرئاسية

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج إن هناك تواصل مستمر مع منسقي الحملة في دول العالم المختلفة.

وأضاف مطر أنه تم التواصل مع يوم أمس مع شريف النسيري منسق حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية وذلك لاستعراض خطة عمل الحملة في الفترة المقبلة.

ومن ناحيته قال النسيري إنه قد تم استعراض خطة عمل الحملة مع المنسق العام في الخارج وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديه، وتلقي التوجيهات والملاحظات إن وجدت.

وواصل النسيري أن ما تم عرضه لاقى قبولا واسعا، حيث أنه تم الاتفاق على إقامة العديد من الفعاليات في مدن المملكة المختلفة خاصة المدن الكبرى والاي بها أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية.

وأعرب مطر عن رضاه من عمل حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في حشد المواطنين المصريين بالسعودية، وخاصة وأن بها أكبر جالية مصرية في العالم، لدعم الوطن في العملية الإنتخابية المقبلة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.