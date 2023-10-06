فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. خطوات الاستعلام إلكترونيًا

فاتورة التليفون الأرضي، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، للتعرف على المبلغ المستحق سداده الشركة المصرية للاتصالات.

وتنشر "الوفد" خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات WE، من هنــــــا.

الضغط على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

للاستعلام، كتابة رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لها، ثم وضع الكود الخاص بالمحافظة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

خدمة فوري .

ماكينات ATM .

خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

مكاتب البريد المصري.

موقع الشركة المصرية للاتصالات.

مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.