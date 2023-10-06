إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر/أسيوط الغربي، وتحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري لمدينة الفيوم بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة "خالد.م، 38 سنة".

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.