فيرمينو ومحرز يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الأتحاد بدوري روشن
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة في ديربي الجولة الـ 9 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
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تشكيل أهلي جدة
ومن المتوقع أن يبدأ الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة المباراة بالتشكيل الأتي
في مركز حراسة المرمى: ميندي
في خط الدفاع: عبد الله العمار، إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي
في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، سميحان النابت، جابريل فيجا
في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ، رياض محرز
ويفتقد الراقي في مباراة الديربي لخدمات الثنائي ميريه ديميرال وآلان سانت ماكسيمان وذلك بسبب تعرضهم للإصابة.