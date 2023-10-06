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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيرمينو ومحرز يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الأتحاد بدوري روشن

فيرمينو ومحرز
فيرمينو ومحرز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة في ديربي الجولة الـ 9 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ومن المتوقع أن يبدأ الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة المباراة بالتشكيل الأتي 

في مركز حراسة المرمى: ميندي

في خط الدفاع: عبد الله العمار، إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، سميحان النابت، جابريل فيجا

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ، رياض محرز

ويفتقد الراقي في مباراة الديربي لخدمات الثنائي  ميريه ديميرال وآلان سانت ماكسيمان وذلك بسبب تعرضهم للإصابة.

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