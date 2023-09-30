السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محرز وفيرمينو على رأس تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الأتفاق بدوري روشن

محرز وفيرمينو
محرز وفيرمينو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بنظيره فريق الأتفاق مساء اليوم السبت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقام مباراة أهلي جدة والأتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الأتفاق

من المتوقع أن يبدأ الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للراقي المباراة بالتشكيل الأتي…

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: ميريح ديميرال ــ روجير إيبانيز – علي مجرشي– بسام الحريجي
خط الوسط: محمد المجحد ــ  جابرييل فيجا  ــ فرانك كيسيه
خط الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ ألان سانت ماكسيمين.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي أهلي جدة المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن منافسه في مباراة اليوم نادي الأتفاق صاحب المركزالخامس برصيد 16 نقطة.

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