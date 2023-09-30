االليلة..أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الأتفاق بدوري روشن

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مواجهة صعبة أمام نظيره فريق الأتفاق مساء اليوم السبت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يدخل الفريق الكروي بنادي أهلي جدة المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن منافسه في مباراة اليوم نادي الأتفاق صاحب المركزالخامس برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة والأتفاق

تنطلق صافرة اللقاء المرتقب والذي سيجمع بين أهلي جدة والاتفاق،في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة والاتفاق

وتذاع مباراة أهلي جدة والاتفاق بشكل حصري عبر قناة “SSC ” الناقل الرسمي لمباريات دوري روشن السعودي / وسيقوم بالتعليق علي اللقاء عائد العصيمي .