مصر تدين الهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية بسوريا

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

مصر تتقدم بصادق تعازيها ومواساتها إلى سوريا

وتقدمت مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة، وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

موقف مصر الراسخ لرفض كافة أشكال العنف والإرهاب

وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعيةً المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.



