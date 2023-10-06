عاجل
السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ السيسي يتفقد المراكز المتحركة لشبكة الطوارئ والسلامة
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدين الهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية بسوريا

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

 

مصر تتقدم بصادق تعازيها ومواساتها إلى سوريا

 

وتقدمت مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة، وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

موقف مصر الراسخ لرفض كافة أشكال العنف والإرهاب 

 

وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعيةً المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

 


 

مواد متعلقة

سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في البطولة العربية

فرض حالة التأهب القصوى في 42 مطارًا بعد التهديد بوجود قنابل بالفلبين

الصومال تعلن مقتل 100 إرهابي في عملية عسكرية بوسط البلاد

السويد تعلن عن حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا

ماليزيا والإمارات.. التطلع لشراكة اقتصادية شاملة بين البلدين

وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد
الجريدة الورقية