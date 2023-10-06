وفاة 19 شخصًا في فيضانات مفاجئة بولاية "سيكيم" الهندية

لقي 129 شخصًا على الأقل مصرعهم من بينهم ستة جنود جراء فيضانات مفاجئة لنهر تيستا بولاية سيكيم في الهند، فيما لايزال البحث مستمر عن 103 آخرون بينهم 16 جنديًا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية ، اليوم الجمعة ، أن الفيضانات تسببت في تقطع السبل بأكثر من ثلاثة آلاف سائح، كما تم إجلاء 2500 شخص من منازلهم فضلا عن نقل ستة آلاف آخرين إلى مخيم للإغاثة.. مشيرة إلى أن الفيضانات المفاجئة تسببت أيضا في تدمير11 جسرا بولاية "سيكيم" وخطوط أنابيب المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى 277 منزلا في أربع مناطق.

وأضافت القناة أن الجيش الهندي بدأ عملية بحث واسعة النطاق عن الجنود الستة عشر المفقودين منذ أول أمس الأربعاء.

يشار إلى أن الفيضانات المفاجئة لنهر "تيستا" بولاية "سيكيم" نجمت عن تسرب المياه من سد "تشونجثانج" مما أدى إلى زيادة مفاجئة في منسوب المياه.

المباني دمرت والمنازل متضررة

وارتفع منسوب مياه بحيرة لوناك الجليدية في الهند، وغمرت الفيضانات وادي تيستا قرب الحدود مع الصين.

وغمرت المياه الطوابق الأولى من المباني، ودمرت أجزاء منها ولم تعرف الطرقات من الأرصفة، كما جرفت الفيضانات الأشجار ودمرت الجسور وخطوط الكهرباء.

قال أحد المواطنين، إن المباني دمرت والمنازل متضررة، وبعض الأشخاص جرى تسجيلهم في عداد المفقودين، مضيفا أن كل قطاعات الحكومة تعمل معا في هذه الأزمة.

تسببت قسوة التغير المناخي في أضرار لنحو 22 ألف شخص في الهند، وتزيد من وتيرة العواصف الاستوائية وشدتها، مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

الأمطار تعوق جهود البحث

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الهندية: "إن الأمطار الغزيرة تعوق جهود البحث عن 23 جنديًا فقدوا بعد سيول مفاجئة في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، أدت إلى انقطاع الطريق المؤدي لجانتوك عاصمة الولاية".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "وصل بلاغ بفقد 23 فردًا وغرق بعض المركبات وسط الوحل.. عمليات البحث جارية"، وفقا لوكالة رويترز.

وحذَّرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من انهيارات أرضية وتعطل رحلات جوية، في ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء سيكيم.

ومن جانبه، أكد أنجان باسوماتري، المتحدث باسم الجيش أن الطريق السريع الرئيسي الذي يربط سيكيم بولاية البنغال الغربية انقطع كما انقطعت الطرق المؤدية إلى جانتوك تمامًا.

وأضاف في إس باتاك رئيس الأمن في الولاية أن نحو 15 ألف شخص يعيشون في المنطقة المجاورة تضرروا على الأرجح، مشيرًا إلى أن المياه جرفت 8 جسور على الأقل بطول ضفتي نهر تيستا.

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