الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الفيضانات تغرق مئات المنازل وتشرد الآلاف في الهند (فيديو)

فيضانات الهند
فيضانات الهند

ارتفع منسوب مياه بحيرة لوناك الجليدية في الهند، وغمرت الفيضانات وادي تيستا قرب الحدود مع الصين.

وغمرت المياه الطوابق الأولى من المباني، ودمرت أجزاء منها ولم تعرف الطرقات من الأرصفة، كما جرفت الفيضانات الأشجار ودمرت الجسور وخطوط الكهرباء.

قال أحد المواطنين، إن المباني دمرت والمنازل متضررة، وبعض الأشخاص جرى تسجيلهم في عداد المفقودين، مضيفا أن كل قطاعات الحكومة تعمل معا في هذه الأزمة.

تسببت قسوة التغير المناخي في أضرار لنحو 22 ألف شخص في الهند، وتزيد من وتيرة العواصف الاستوائية وشدتها، مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

نصائح للنجاة أثناء الفيضانات

البحث عن ملاذ آمن: في حالة تحذير من الفيضانات، ابحث عن مكان مرتفع وآمن للاحتماء، مثل الأدوار العليا في المباني أو التلال المرتفعة.

عدم المجازفة بعبور المياه الجارية: تجنب عبور المياه الجارية أو السيول، حيث يمكن أن تكون خطيرة وتسبب الغرق. ابحث عن ممرات آمنة وتوجه إليها.

تجنب المناطق المنخفضة: تجنب البقاء في المناطق المنخفضة أو الوديان أثناء الفيضانات. قد تتجمع المياه بسرعة وتغمر المنطقة.

الاحتفاظ بمستلزمات الطوارئ: قم بتجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على المستلزمات الأساسية مثل الأدوات الصحية، الأغذية الغير قابلة للتلف، الماء، ومصدر للإضاءة.

عدم قيادة السيارة في المياه الجارية: تجنب القيادة في المياه الجارية أو الطرق المغمورة بالمياه. يمكن أن يكون من الصعب تحديد عمق المياه والتحكم في السيارة.

البقاء على اتصال: حافظ على وسيلة اتصال معك للتواصل مع السلطات المحلية أو فرق الإنقاذ في حالة الطوارئ.

تجنب الاتصال بالكهرباء: تجنب لمس أسلاك الكهرباء أو المعدات الكهربائية في المياه المتجمعة. قد تكون مشحونة بالكهرباء وتشكل خطرًا على الحياة.

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