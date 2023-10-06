الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تفتح باب تلقي طلبات الترشح للرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في ثاني أيامه، بعد أن تم فتح الباب رسميًا صباح أمس الخميس.

 

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جدير بالذكر بأن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد على أنه لم يتقدم أحد حتى الآن إلى الهيئة من أجل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

 

اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين

 

وأضاف المستشار أحمد بنداري، بأن أولوية اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات حسب أسبقية التقدم للترشح.

 

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