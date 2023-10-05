لماذا تم تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.. القانون يجيب

تسائل الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية عن أسباب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراره الجمهوري رقم 42 لسنة 2023 بتغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعيين رئيس جديد و4 من أعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي جعل الكثير ممن الذين لايعلمون القانون يتحدثون من دون دراية أو علم حول سبب هذا التغيير.

فترة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات



بالرجوع إلى مواد الدستور والقانون يتضح بأن فترة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لمدة 6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد والمستشار وليد حمزة تولى منصبه رئيسا للهيئة خلفا لرئيسها الراحل المستشار لاشين إبراهيم، لاستكمال مدة المستشار لاشين، التي تنقضي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.

وبالنسبة لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات فإن المستشار منير فكري هابيل عضو مجلس إدارة الهيئة، عن مجلس الدولة، كان يكمل مدة سلفه المستشار فارس سعد فام الذي استقال من مجلس الإدارة لتوليه عضوية المجلس الخاص بمجلس الدولة، والأعضاء الثلاثة الآخرين بالهيئة الوطنية للانتخابات وهم المستشار ياسر المعبدي والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف، تنقضي مدتهم بتاريخ 8 أكتوبر أيضا، لذلك كان يتوجب اختيار أعضاء جدد بدلًا منهم يمثلون هيئاتهم القضائية، وهي -على الترتيب- الاستئناف وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.

