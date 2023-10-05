الهيئة الوطنية للانتخابات: فحص أوراق المرشحين من لجنة الجهاز التنفيذي

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أن لجنة تلقي الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحون للتأكد من صحتها وعددها، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى، وأن حجز الرموز بأسبقية التقدم بالأوراق.

وقال بنداري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن طالب الترشح يتقدم وبصحبته المستندات والأوراق المطلوبة هو، أو وكيله، ويتم فحصها من اللجنة المنعقدة من الجهاز التنفيذي، أو مراجعة التزكيات وفقًا للأمانة العامة المتعلقة بمجلس النواب.

وأشار إلى أنه بالنسبة للكشف الطبي، تم التنسيق مع وزارة الصحة، وتحديد 3 مستفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة، هي:"مستشفى الشيخ زايد، معهد ناصر، مستشفى العاصمة الإدارية".

وواصل بنداري أن طالب الترشح يقوم بتقديم مستنداته، ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتأكد من صحتها، أو فحص التزكيات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024



بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي تستمر لمدة 10 أيام، على أن يبدأ التقديم من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساءً، عدا اليوم الأخير ينتهي التقديم في تمام الساعة الـ2 ظهرًا، الذي يوافق يوم 14 أكتوبر الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات التى يجب أن يقدمها المرشح للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع طلب الترشح، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي نص على: "طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام، ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح".

وتوضح بوابة الوفد في سياق السطور التالية المستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024:

النماذج الخاصة بتزكية، أو تأييد طالب الترشح.

شهادة ميلاد طالب الترشح، أو مستخرج رسمى منها.

صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية. أو أعفي منها طبقًا للقانون.

إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.

إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية. أو في جريمة مخلة بالشرف. أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أنه، ستعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.