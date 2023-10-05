الوطنية للانتخابات: لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن (شاهد)

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أنه تم اليوم فتح باب تلقي طلبات المرشحين اليوم، لكن لم يتقدم أحد من بين المرشحين المحتملين للتقدم بأوراقه حتى الآن.

وتابع "بنداري" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن اليوم أول أيام عمل لجنة تلقى طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة تشترط على المرشح التقدم بكل المستندات التى نصت عليها، ولايجوز تأجيل التقدم بالتزكيات التى حصل عليها المرشح الرئاسي المحتمل من قبل مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين.

وأشار إلى أن لجنة تلقى الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحين لتأكد من صحتها وعددها، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى وان حجز الرموز بأسبقية التقدم بالأوراق.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024





بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تستمر لمدة 10 أيام، على أن يبدأ التقديم من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 مساءً، عدا اليوم الأخير ينتهي التقديم في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا والذي يوافق يوم 14 أكتوبر الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات التى يجب أن يقدمها المرشح للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع طلب الترشح، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والذي نص على: "طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح".

وتوضح بوابة الوفد في سياق السطور الآتية المستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024:

النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.

إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أنه، ستعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.