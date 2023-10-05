سيارة شيري الجديدة تغزو الأسواق.. ننشر المواصفات الكاملة

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية شيري، عن سيارة جديدة في عدد من الأسواق العالمية تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر، وتحمل السيارة الجديدة اسم شيري Jaecoo J7، وتأتي السيارة بتصميم خارجي عصري يجمع بين البساطة والحداثة بنفس الوقت.

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية المواصفات الكاملة للسيارة شيري Jaecoo J7 الجديدة.

مواصفات شيري Jaecoo J7:

حصلت السيارة الجديدةى شيري Jaecoo J7، على مصابيح أمامية، كما جهزت السيارة بوحدات إضاءة فريدة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED.

من حيث الأبعاد تأتي السيارة الجديدة شيري Jaecoo J7 بأبعاد قريبة من أبعاد سيارات فولكس فاجن تيجوان، إذْ يبلغ طول الهيكل الخارجي 4 أمتار و50 سنتيمترًا، بينما يبلغ العرض 186 سم، والارتفاع 168 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فتبلغ 267 سم.

جاءت السيارة الجديدة شيري Jaecoo J7 الجديدة، بصندوق أمتعة بسعة 615 لترًا، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1332 لترًا عند طي الصف الخلفي للمقاعد، كما جهّزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

تتميز قمرة السيارة الجديدة شيري Jaecoo J7 بواجهة القيادة فيها والتي حصلت على شاشات لمسية بمقاس 13.2 و14.8 بوصة وضعت في منتصف الواجهة بشكل طولي كما في سيارات تسلا، كما ثبتت قبالة السائق شاشات تعمل كلوحة عدادات رقمية.

زودت السيارة الجديدة شيري Jaecoo J7 الجديدة بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للقيادة عدة تناسب مختلف أنواع الطرق، وجهزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

تعتمد السيارة الجديدة شيري Jaecoo J7 على محركات SQRF4J16C توربينية سعة 1.6 لتر وعزم 186 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية مكونة من 7 سرعات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.9 ثانية.

لم تعلن شركة صناعة السيارات الصينية شيري عن الموعد المحدد لإطلاق السيارة الجديدة شيري Jaecoo J7 في السوق المصرية أو الأسواق العربية حتى الآن.

كذلك لم تكشف شيري أيضًا عن السعر المقترح للسيارة شيري Jaecoo J7 الجديدة.