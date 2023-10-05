نال الجزاء الذي يستحقه..نهاية درامية لسفاح النساء المُعقد نفسياً

نال الجاني في قصتنا المثيرة جزاءه العادل بعد أن أزهق بيديه المُجرمتين حياة سيدتين في ربيع العُمر في لحظة غدر خالص، فترصدته مطرقة العدالة حتى نالت منه.

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لم يُفكر الجاني في عواقب سوء فعله، ولم يخاف على مسار حياته الذي لن يستقيم أبداً بعد أن اقترف جريمة العُمر، فكانت نهايته عبرة لمن لا يعتبر.

التطور الأبرز في القصة يأتينا من ولاية فلوريدا التي نفذت فيها السلطات قبل يومين حُكم القصاص (إنهاء الحياة) في حق مايكل زاك - 54 سنة بأسلوب الحقنة السامة، وذلك بعد أن أدين بإزهاق روح الشابتين لوري روزيلو ورافون سميث في 1996.

تفاصيل بشعة للجريمة

قام الجاني بمُقابلة الشابة روزيلو، ودعاها لتعاطي المُخدرات معه في الشاطيء، وعقب ذلك ودون أي مُقدمات قام بضربها وجرها بثيابٍ غير مُكتملة على الرمال، وتابع جريمته بخنق الضحية وركلها على وجهها.

وفي اليوم التالي، توجه المُدان لإحدى الحانات حيث تقابل مع ضحيته الثانية رافون سميث، وذهب الثنائي للشاطيء من أجل تدخين الماريجوانا، وبعد ذلك اصطحبته الضحية لبيتها.

وقال الجاني إنه أزهق روح الشابة سميث لأنها تفوهت بتعليقٍ على جريمة إنهاء حياة والدته، وذكر أن والدته فارقت الحياة على يد شقيقته.

وادعى الجاني أن الراحلة ذهبت لغرفة ثانية في المنزل لإحضار مُسدس بعد أن طعنها دفاعاً عن النفس، على حد قوله.

الكلمات الأخيرة للجاني

وعند سؤال المُدان قبل تنفيذ حكم الإعدام عما إذا كان يرغب في الإدلاء بكلمات أخيرة، رفع رأسه ونظر للشاهد وقال له :"أنا أحبكم جميعاً".

ولفت تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز إلى أن المُدان لم يطلب وجبة غذائية من اختياره الخاص لتكون وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الحُكم، وهو الإجراء المُتبع في مثل هذه الحالات.

وبالتأكيد سيكون تنفيذ حكم القصاص سبباً في شعور ذوي المجني عليهما باسترداد جزء من حق المغدورتين اللتين ودعتا الحياة مُبكراً للغاية.

وبالتأكيد فإن تعاطي الجاني المُخدرات بشراهة تسبب بشكلٍ مؤكد في غياب بصيرته الرشيدة الأمر الذي حفزه على إقدامه على ما أقدم عليه من جريمة يندى لها الجبين خجلاً.