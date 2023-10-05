الخير ينتصر.. مُدبر خطف صغيري مدينة نصر يفع في شر أعماله

دبر حلفاء الشيطان مكيدتهم السوداء للإيقاع بصغيرين لم تعِ بصيرتهما بعد نوايا البشر الخبيثة.

انطلت الحيلة في البداية وظنوا أنهم يسيرون على سبيل إتمام مُبتغاهم، ولكن شاء الله أن يُسعف بعنايته قلب أم كان سينفطر لو طال الأذى فلذتي كبدها.

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وصلت القصة لذروتها الدرامية حينما قضت المحكمة بمُعاقبة البراء.م (المُتهم الثالث بأمر الإحالة) لأنه وآخرين (3 مُتهمين آخرين) سبق الحكم عليهم شرعوا في خطف الطفلين الصغيرين الشقيقين مروان.أ وسليم.أ بالتحيل الواقع على والدتهما مي.ص بأن قام المُتهم الثاني بالحضور لمحل سكنهم وإيهامها بعمله في الروضة محل ارتياد نجليها.

وجاء ذلك حتى يتمكن التشكيل الإجرامي من خطفهما، وأوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المُتهم الثاني والجريمة مُتلبساً بها على النحو المُبين بالتحقيقات.

وجاء حُكم المحكمة بمُعاقبة البراء.م بالسجن المُشدد 7 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد، وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

مطرقة العدالة - أرشيفية

مكيدة شيطانية تُحبطها براءة الملائكة

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الأم مي.ص (والدة المجني عليهما الطفلين مروان وسليم) فوجئت بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم أن الروضة (الحضانة) التي يرتادها الصغيران تُنظم حفلة ترفيهية.

وأكدت نص الرسالة المُخادعة على أن مُعدي الاحتفالية سيقومون بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين، وقالت الحيثيات :"أنار الله بصيرة والدة الصغيرين، فثار الشك في ذهنها ودب القلق في قلبها، فهاتفت مسئولي الروضة الذين نفوا بدورهم ذلك الأمر، فسارعت بإبلاغ الشرطة".

وقام رجال الشرطة بإعداد الأكمنة لضبط المُتهم، وبتاريخ الواقعة 17 يوليو 2019 تمكن النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط المُتهم زياد.م (الثاني بأمر الإحالة- سبق الحكم عليه) أسفل العقار سكن الصغيرين وهو في طريقه للمسكن من أجل اختطافهما.

وتواجد المُتهمان أنس.ع (الأول بأمر الإحالة – سبق الحكم عليه) مع المُتهم البراء في مسرح الواقعة للشد من أزر المُتهم الثاني والتدخل لمُساعدته في إتمام الجريمة إذا لزم الأمر.

وأكدت التحريات صحة ارتكاب المُتهمين من الأول للثالث الواقعة بالاشتراك مع المُتهمة الرابعة سمر.ع لوجود خلافات بينها وبين الأب والد الصغيرين "المجني عليهما".