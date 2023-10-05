محافظ القاهرة نقدم الدعم الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف توفير السلع الغذائية

اقبالًا كثيفًا من المواطنين على مهرجان الجبن المصرى..

يشهد مهرجان الجبن المصرى "مهرجان الفرحة" الذى تم افتتاحه أمس بحديقة الحرية بالزمالك بحى غرب القاهرة ويستمر حتى الأحد القادم اقبالًا كثيفًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم بتخفيضات كبيرة على كافة المنتجات تصل إلى ٥٠ % على العديد من المنتجات بمناسبة بدء العام الدراسى .

والمهرجان يقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسئولى الغرف التجارية المصرية المختلفة، واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية .

ويستهدف المؤتمر تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .

ويشارك فى المهرجان عدد كبير من الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الجبن والألبان، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل .

ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها سبائك ذهبية وفضية، ومنتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانى من الشركات العارضة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان يوم الجمعة المقبل؛ احتفالًا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى الرئيسعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة هذا نصها :"يسعدني ان أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاءوفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق ".