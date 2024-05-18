أبرزها الثوم والليمون.. أفضل الأطعمة لصحة الكبد

سردت طبيبة القلب البروفيسور أولغا بوكيريا المنتجات التي تدعم عمل الكبد في تطهير الجسم من السموم المحتملة.

وتحدثت بوكيريا عن أفضل الأطعمة للكبد، ومنها على سبيل المثال الخضروات الصليبية، وبحسب الطبيبة فإن حالة الكبد تتأثر إيجابيا بتناول أنواع مختلفة من الملفوف، وكذلك اللفت والفجل والفجل، والخضروات الورقية الخضراء - السلطات، والجرجير، والسبانخ لأنها تحتوي على مواد تعمل على تحسين حماية العضو من الالتهابات.

وأشار د.د إلى البيض باعتباره من أفضل الأطعمة للكبد وتناول البيض المسلوق على الفطور مفيد للوقاية من أمراض الكبد (الكبد الدهني)، ويؤثر هذا المنتج على الكبد باعتباره واقيًا طبيعيًا للكبد، مما يدعم وظيفة تجديد العضو ويمنع تراكم الدهون.

كما أوصت بوكيريا بتناول براعم النباتات - القمح المنبت، والشوفان، والحنطة السوداء، والبازلاء، والبصل الأخضر، والحميض الطازج، وأوراق البنجر.

ووصفت الطبيبة البنجر نفسه بأنه أحد أفضل المنتجات للوقاية من التهاب الكبد.

"الطعام الخارق" الآخر الذي يساهم في صحتها هو الثوم وعند تناوله، يزيد الجسم من إنتاج الجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الكبد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة الضارة.

وهذا يحسن أداء الكبد، مما يجعله أقل عرضة للالتهابات. مع تقدمنا ​​في العمر، تقل قدرة الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، والطريقة البسيطة والفعالة لزيادة مستويات الجلوتاثيون هي إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي. كما يعتبر

الليمون من أفضل الأطعمة للكبد فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تجدد جهاز المناعة لزيادة مقاومة التهابات الكبد، وعصير الليمون يخفف الدم، الذي يتم تصفيته عن طريق الكبد إذا حدث خلل في وظائف الكبد، يزداد سماكة الدم وتتشكل جلطات الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تناول الأسماك الدهنية : السلمون، الهلبوت، الرنجة، الماكريل - أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحتوي عليها لها تأثير إيجابي على حالة الكبد.

أمراض الكبد

الكبد عضو يوجد تحت القفص الصدري في الجانب الأيمن من البطن. ويمكن أن يصل وزنه إلى 4 أرطال (1.8 كيلوغرام). والكبد ضروري للمساعدة على هضم الطعام، وتخليص الجسم من الفضلات، وإنتاج مواد تُسمى عوامل التخثر تحافظ على تدفق الدم بشكل سليم، فضلاً عن مهام أخرى.

يمكن أن ينتقل مرض الكبد عبر أفراد العائلة، وحينها يُسمى وراثيًا. كما يمكن أن يسبب أي شيء يضر الكبد مشكلاتٍ في الكبد، بما في ذلك الفيروسات، وتعاطي الكحول، والسُمنة.

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات المضرِّة للكبد إلى حدوث تندّب يُسمى تشمع الكبد. ويمكن أن يؤدي التشمع إلى فشل الكبد، وهي حالة مرضية مهددة للحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.