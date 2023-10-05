الخميس 05 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: نهنئ الأخوة المصريين بنصر أكتوبر

اجتماع وفد اتحاد
اجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب

هنأ مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، الشعب المصري بمناسبة احتفال نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن الصحفيين العرب هم أسرة واحدة وتجمعهم العديد من الروابط المشتركة. 

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وجدي زين الدين وأمجد مصطفى ومحمد الباز في ندوة بثقافية الصحفيين

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نقابة الصحفيين تستضيف اجتماع اتحاد الصحفيين العرب

وأوضح "اللامي"، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب، أن احتفال هذا العام رصين ويمثل شخصية مصر، لاسيما مع نجاح النقابة المصرية في جمع الزملاء من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في وقت قياسي.

وقال: "مصر قاتلت نيابة عن العرب جميعًا، والشعب والجيش المصري كان في مقدمة الحرب التي منحت الكرامة للعرب، لذلك رحب الجميع بالاجتماع في مصر تقديرًا لهذا البلد الغالي، واعتذر عن عدم حضور عدد من الزملاء أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب نظرًا لظروف خارجة عن إرادتهم.

 

واستضافت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 

 

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب. 

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: "رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الأهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل

 

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