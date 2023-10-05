نقابة الصحفيين تستضيف اجتماع اتحاد الصحفيين العرب

على هامش المشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

تستضيف نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وفد اتحاد الصحفيين العرب يزور نقابة الصحفيين

وأكد جمال عبدالرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن وفد اتحاد الصحفيين العرب سوف يعقد في تمام الساعة الحادية ١١ صباح اليوم؛ اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام،والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، زار مساء أمس، وفد الصحفيين العرب، بمقر الإقامة بأحد فنادق مصرالجديدة؛ للترحيب بالوفد الزائر.

وأضاف، عبدالرحيم أن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب تضمن العديد من الفعاليات منها:" رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وعمل جولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، كما أنه ستكون هناك زيارة لمدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزيارة مؤسسة الإعلام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادرالقاهرة يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من أكتوبر.



