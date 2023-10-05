وجدي زين الدين وأمجد مصطفى ومحمد الباز في ندوة بثقافية الصحفيين

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، عن إقامة ندوة بعنوان من أجل النشيد الوطني، يوم الإثنين 9 أكتوبر، بالقاعة المستديرة قاعة «أمين الرافعي» في الدور الثالث، الساعة 7 مساء.

يأتى ذلك في إطار احتفالات النقابة بمئوية سيد درويش، التي بدأت مطلع الشهر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، أن الندوة تعقد بعدما كشفت الصحافة المصرية، خلال المئوية، عن دلائل ومؤشرات ووقائع جديدة عن أحقية سيد درويش في تأليف كلمات النشيد، والتي نُسبت إلى الشاعر محمد يونس القاضي منذ عام 1968.

وتستهدف الندوة محاولة السعي إلى تشكيل لجنة بحثية، علمية فنية محايدة من كل الجهات المعنية للوقوف على الصاحب الأصيل والحقيقي لكلمات النشيد، الذي هو عنوان رئيسي من العناوين التي تبنى وترسخ وتثبت في أنفسنا روح الانتماء للوطن منذ الصغر.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي خيري حسن، ويتحدث فيها الناقد المسرحي أحمد عبدالرازق أبوالعلا، والناقد شعبان يوسف، والزملاء من الكتاب والصحفيين محمد الباز، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الدستور»، والدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير صحيفة الوفد، وأمجد مصطفى مدير تحرير جريدة الوفد، ومحمد توفيق، ومن الباحثين مصطفى إبراهيم طلعت، ومحمود عوضين، ومحمد الهادي، ويحضرها محمد حسن درويش، حفيد الشيخ سيد درويش، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع ولكل الآراء.