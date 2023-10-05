خطوات استخراج بطاقة تموين 2023.. يبحث كثير من الأسر المصرية عن كيفية استخراج بطاقة تموين أون لاين لعام 2023، وكيفية استخراج بطاقة تموين للمرة الأولى نظراً لأهميتها لتلقي الدعم التمويني من الوزارة للمواطنين الأولى بالرعاية.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية العديد من الخدمات عبر الإنترنت ليتمكن المواطنون من إمكانية استخراج بطاقة التموين الجديدة أو اصدار بدل تالف وفاقد وتحديث البيانات المشتركين بالإضافة إلى ضم أفراد الأسر المصرية، وأيضًا تحديث أرقام الهاتف المسجل باسم أصحاب البطاقات لتنشيط البطاقة التموينية بشكل دوري، وكيفية استخراج بطاقة تموين للمتزوجين والأسر الأولى بالرعاية والأفراد من خلال السطور القادمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة للمرة الأولى



صورة من البطاقة الشخصية “الرقم القومي” للزوج.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

صورة من قسيمة الزواج.

إيصال كهرباء يشترط لا يتجاوز مدة إصداره الثلاث أشهر.

عقد إيجار السكن الحالي ويجب أن يكون مسجلاً في الشهر العقارى.

صورة بطاقة التموين المسجل بها.

صورة من بطاقة التموين المسجلة بها الزوجة.

صورة شهادات الميلاد لجميع أبناء الأسرة.

رقم هاتف لصاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة ويشطرت أن يكون مسجلاً.

إحضار المستند الدال على استحقاق صحاب الطلب للبطاقة التموينية، طبقاً لقرار سنة 84 المضمن في الدستور لسنة 2009.

بعد ذلك يقوم صاحب الطلب بالتوجة إلى أقرب مكتب تموين تابع له، واستلام النموذج الخاص ببطاقة التموين وملء بيناتها وإرفاق المستندات والتسجيل في وزارة التموين.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023 وخطوات تفعيلها



التوجه إلى مكتب التموين التابع لعنوان السكن الحالي واستلام البطاقة في حالة إذا تم إرسال رسالة على الهاتف المحمول بقبول الطلب وتسجيل المواطن في التموين.

بعد استلام البطاقة يجب على المواطن تفعيلها مباشرةً، وإرسال رسالة فارغة بقيمة 1 جنيه مصري من رقم الهاتف الخاص به علي رقم الوزارة (91237) ويتم الرد في الحال على أن الطلب تم قبوله أم لا.

بعد أن تقوم الوزارة بإرسال رسالة (SMS) على الرقم الخاص بك، عليك بإرسال رسالة أخرى على رقم (91237) بقيمة جنيه مصرى واحد فقط، ويتم كتابة رقم ” 1 ” بداخل الرسالة، ويتم الرد برسالة مجانية على المواطن تضمن الرقم السرى لتفعيل بطاقة التموين الجديدة.