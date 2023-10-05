أحمد طه: مستشفى العاصمة الإدارية يقدم نموذجًا للمنشآت الصحية في الجمهورية الجديدة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصول المواطن المصري علي خدمات صحية بجودة عالمية بالجمهورية الجديدة، قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة تفقدية لأول مستشفى حكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي تم تصميمها وتنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات الدولية، وذلك استعدادًا لاعتمادها وفق معايير الاعتماد الدولية الصادرة عن الهيئة.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بانتظام العمل داخل أقسام المستشفي المختلفة واكتمال الفرق الطبية من كافة التخصصات بما يدعم قدرة المستشفى على تقديم خدماتها بكفاءة عالية على أيدي متخصصين.

وقد وجه الدكتور أحمد طه إدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المختلفة بتقديم كافة أشكال التدريب والدعم الفني وبالتعاون الكامل مع هيئة التأمين الصحي ومسئولي الجودة بالمستشفى وتشكيل فرق عمل مشتركة من إدارات التدريب والدعم الفني والتسجيل والاعتماد بهدف سرعة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى بهدف حصولها على اعتماد "جهار"، بما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية للمؤمن عليهم من العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية وأسرهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوفد الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

وتفقد الدكتور أحمد طه والوفد المرافق أقسام المستشفى الداخلية وقسم العناية المركزة، وحضانات الأطفال، وغرف العمليات. وأثني علي نظم العمل المختلفة واصفًا طبيعة العمل الطبي بالمستشفى بـ"النموذجية".

كما استمع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى شرح لأنظمة السلامة والصحة المهنية، وكذلك نظم مكافحة الحريق داخل المستشفى، مؤكدا أن معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، تولي أهمية قصوى لتحقيق أعلى درجات الأمان داخل المنشآت الصحية، كما أنها تتسم بالتركيز على تحقيق الوظائف والعمليات المتعلقة بمكونات الخدمة الصحية بعيدًا عن المبالغة في مظاهر الرفاهية التي لا تتطلبها معايير الجودة.

وأضاف د. أحمد طه أن زيارة وفد الهيئة، والتي استهدفت الوقوف على إمكانيات المستشفى وقياس مدى التوافق مع المعايير عكست جاهزية المستشفى وكوادرها الطبية لاكتساب الخبرات اللازمة للحصول على اعتماد "جهار" خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مستشفى العاصمة الجديدة مقامة على مساحة ٢٥ ألف متر مربع، وتعمل بطاقة ٢٠٠ سرير حيث تشمل ١١٠ سريرًا داخليًا، و٢٠ رعاية مركزة، و١٢ حضانة، بالإضافة إلى ٦ سراير طوارئ، و٢٤ ماكينة غسيل كلوي، كما تضم جهاز أشعة عادية، وجهاز مقطعية، وقسطرة قلبية، وجهاز رنين معناطيسي، وأيضًا أقسام بنك الدم والمعامل، والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة، و١٢عيادة خارجية، و٧ غرف عمليات لمختلف التخصصات، لاسيما الدقيقة والنادرة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أنه تم إرسال التصميمات الانشائية الخاصة بالمستشفى الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى لجنة التصميم الآمن بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعتها وفقًا لمعايير الاعتماد العالمية.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له جولته، بتفقد العيادات الخارجية، والتعرف على خط سير المريض وذويه بدءا من استقباله وتوقيع الكشف الطبي عليه. كما تفقد ملف المريض الطبي وتبين استيفائه لمتطلبات الاعتماد، واستمع كذلك الى الطاقم الطبي بعيادات الرمد والقلب والصدر، بالاضافة الى زيارة المعامل الطبية وبنك الدم، والغرفة المركزية المستحدثه بالكاميرات والشاشات للتواصل عن بعد بين المرضى في الرعاية المركزة وذويهم.