عاجل
وزير الحج السعودى يعلن عن تسهيلات خاصة بضيوف الرحمن القادمين من المغرب اللواء محمود طلحة: أشرف مروان شارك في خطة خداع إسرائيل (فيديو) قتل زوجته وحاول التخلص من حياته.. تفاصيل صادمة في جريمة حدائق القبة رئيس الأعلى للإعلام يشهد ختام الدورة الـ 57 لشباب الصحفيين الأفارقة أحد أبطال أكتوبر: تشرفنا بتكريم السيسي.. اتخذونا قدوة (فيديو)
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم؟

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتامعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن انقطاع الانترنت عن العالم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أنباء عن عاصفة شمسية ستضرب الأرض قريبا.

وتداول رواد مواقع التواصل أنباء تفيد بانقطاع الإنترنت بسبب العاصفة الشمسية التي  ستضرب كوكب الأرض، ما يسبب مشكلات وأعطالا تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بجانب الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

txt

حبس شخص بتهمة إدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص في مصر القديمة

txt

قراصنة إنترنت يُهددون بكشف معلومات حساسة وخطيرة عن نتنياهو

انقطاع خدمات الإنترنت يوم 11 أكتوبر

 

أكدت المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم يستعدون لانقطاع خدمات الإنترنت يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أوضح خبراء تقنيون أن الشركة المسؤولة عن توريد الإنترنت ستغير ما يعرف بمنطقة الجذب ونقل الخبر عن صحيفة The Mirror البريطانية.

كما انتشرت أخبار تفيد بأن وكالة ناسا أصدرت تحذيرًا بشأن عاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض يومي 10 و11 أكتوبر 2023. مباشرة بعد هذا التحذير، بدأت الشائعات تنتشر بأن العاصفة قد تؤدي إلى تعطيل خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، واستندت هذه الادعاءات إلى ما شاهده العالم عام 1859 عندما ضربت عاصفة شمسية هائلة الأرض وفي ومرة ​​أخرى في عام 1921؛ تسببت كلتا العاصفتين في أضرار جسيمة للكوكب وقت حدوثهما.

ناسا توضح في بيان رسمي


وبعد انتشار تلك الشائعات، أصدرت ناسا بيانا رسميا علقت فيه على شائعات انقطاع الإنترنت حول العالم، وأشارت إلى أن هذه المعلومة غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت وكالة ناسا على أنه لا يوجد أي دليل أو بيانات أو علامات أخرى تشير إلى أن العالم سيواجه أي مشاكل مع خدمات الإنترنت في الفترة المقبلة بسبب عاصفة شمسية ستضرب الأرض، ووفقًا للبيان فلا يوجد تهديد واضح لإنترنت، كما أكدت وكالة ناسا، أنه لا يوجد تهديد واضح بحدوث ذلك.

 

الجريدة الورقية