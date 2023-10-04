عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم؟

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتامعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن انقطاع الانترنت عن العالم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أنباء عن عاصفة شمسية ستضرب الأرض قريبا.

وتداول رواد مواقع التواصل أنباء تفيد بانقطاع الإنترنت بسبب العاصفة الشمسية التي ستضرب كوكب الأرض، ما يسبب مشكلات وأعطالا تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بجانب الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

انقطاع خدمات الإنترنت يوم 11 أكتوبر

أكدت المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم يستعدون لانقطاع خدمات الإنترنت يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أوضح خبراء تقنيون أن الشركة المسؤولة عن توريد الإنترنت ستغير ما يعرف بمنطقة الجذب ونقل الخبر عن صحيفة The Mirror البريطانية.

كما انتشرت أخبار تفيد بأن وكالة ناسا أصدرت تحذيرًا بشأن عاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض يومي 10 و11 أكتوبر 2023. مباشرة بعد هذا التحذير، بدأت الشائعات تنتشر بأن العاصفة قد تؤدي إلى تعطيل خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، واستندت هذه الادعاءات إلى ما شاهده العالم عام 1859 عندما ضربت عاصفة شمسية هائلة الأرض وفي ومرة ​​أخرى في عام 1921؛ تسببت كلتا العاصفتين في أضرار جسيمة للكوكب وقت حدوثهما.

ناسا توضح في بيان رسمي



وبعد انتشار تلك الشائعات، أصدرت ناسا بيانا رسميا علقت فيه على شائعات انقطاع الإنترنت حول العالم، وأشارت إلى أن هذه المعلومة غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت وكالة ناسا على أنه لا يوجد أي دليل أو بيانات أو علامات أخرى تشير إلى أن العالم سيواجه أي مشاكل مع خدمات الإنترنت في الفترة المقبلة بسبب عاصفة شمسية ستضرب الأرض، ووفقًا للبيان فلا يوجد تهديد واضح لإنترنت، كما أكدت وكالة ناسا، أنه لا يوجد تهديد واضح بحدوث ذلك.