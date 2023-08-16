قراصنة إنترنت يُهددون بكشف معلومات حساسة وخطيرة عن نتنياهو

هدد قراصنة سيبرانيون، أحد المراكز الطبية الإسرائيلية، بتحميل معلومات طبية شخصية حساسة وخطيرة، على الإنترنت، تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وحصل القراصنة السيبرانيون على بيانات نتنياهو الطبية، في هجوم سيبراني على بيانات مركز "معياني هيشوعا" الطبي وسط تل أبيب، في الـ 8 من أغسطس الجاري، وتم الاشتباه في البداية بأن الهجوم مدفوع برغبة الحصول على حوافز مالية، إلا أن السلطات الإسرائيلية تحقق في الدوافع الفعلية.

بيان المركز الطبي الإسرائيلي

وأصدر المركز الطبي الإسرائيلي بيانا أفاد بأن "خبراء أمن الإنترنت في وزارة الصحة والنظام الإلكتروني الوطني والمستشفى، يحققون في حيثيات الهجوم السيبراني، ومحاولة معرفة آثاره وتبعاته".

وتابع البيان: "لا يوجد أي مفاوضات مع القراصنة السيبرانيين، وكما ورد في بداية الهجوم، فنحن أمام حالة تحمل دوافع ابتزازية"، مؤكدة أنه سيتم نشر مزيد من التفاصيل عند انتهاء التحقيقات.

ووفقًا لموقع "إسرائيل 24"، نقلا عن مصادر مطلعة، فقد انطوى تهديد يوم الأربعاء على طلب ملايين الدولارات، لقاء عدم نشر المعلومات.

وبينت المصادر أن المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل لا تزال تحقق في احتمالية وجود نوايا إرهابية، نفذتها عناصر معادية لإسرائيل، وليس مجموعة "رينجر لوكر" كما ورد في البداية.

ووفقًا للمعلومات السابقة، فقد كانت معلومات نتنياهو الطبية موضع ريبة ومصدر قلق، بسبب سجله الطبي، وذكرت مجموعة "رينجر لوكر" أنها حصلت على مئات آلاف الوثائق الطبية التي تحوي نتائج تحليل نفسية واختبارات صحية ذات طبيعة حساسة للغاية حول قادة مختلفين من شأنها أن تصدم العالم الأرثوذكسي المتدين، وستسبب ضررا جسيما للعائلات العادية ذات الصلة بهذه القضية.