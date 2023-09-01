أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية ،بحبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

حبس شخص بتهمة إدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص في مصر القديمة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة”، بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر"لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائي خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق في تهمه قتل شاب لجاره بمدينة بدر

كما تحقق نيابة بدر والشروق الجزئية، اليوم الجمعة، مع شاب متهم بقتل جاره بـ«سكين» بسبب خلافات نشبت بينهما بمدينة بدر.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا.

وجه رئيس المباحث الجنائية للقطاع بفحص مسرح الجريمة ومراجعة المعطيات لتحديد وضبط الجاني مع الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة توصلوا إلى مقتل "يوسف.س." يبلغ من العمر 30 سنة إثر طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأرشد عن أداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.